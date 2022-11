Rimini, illecito smaltimento di rifiuti speciali: 25 aziende coinvolte

Cronaca

Rimini

| 12:19 - 15 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

La Guardia di Finanza di Rimini, sezione Navale, ha scoperto un'azienda locale che aveva messo in piedi un meccanismo di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali in modo illecito.

La ditta, infatti, non aveva alcuna autorizzazione. Oltre 1000 tonnellate di rifiuti sono stati trattati dall'azienda. Le indagini e il monitoraggio sono stati effettuati nelle provincie di Rimini, Forlì-Cesena e Ferrara. Le multe comminate raggiungono un totale di circa 600 mila euro.

L'articolato meccanismo coinvolgeva 25 ditte che riuscivano così a smaltire i rifiuti con costi inferiori. Un danno non solo economico ma anche ambientale, dal momento che i materiali non venivano smaltiti correttamente. I rappresentanti legali delle ditte sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. I reati contestati sono raccolta e trasporto rifiuti senza autorizzazione e non regolare gestione degli stessi.