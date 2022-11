Ginnastica Artistica, Riccione porta cinque atlete alle Finali Nazionali All Around

Sport

Riccione

| 12:07 - 15 Novembre 2022

Atlete ed allenatori della Ginnastica Riccione.

“Manita” della Ginnastica Riccione, che per la prima volta nella sua storia porta cinque atlete (su cinque) della sua sezione Artistica alle Finali Nazionali All Around dei Campionati Italiani Gold, il livello più alto.

Nella categoria Junior 3 volano alle Finali Nazionali Aurora Pilolla, seconda domenica a Padova nella classifica all around con il punteggio di 46.475, e Adriana Poesio, che al volteggio conquista un bel 12.800 con un’esecuzione altissima (9.200).

Nella categoria Senior 2 staccano il pass per le Finali Francesca Noemi Linari, prima con il punteggio di 48.925, e Sara Camba, terza al corpo libero con 12.400, stesso punteggio di Noemi Linari, che alla trave “fattura” un ottimo 12.600. Le due Senior 2 della Ginnastica Riccione raggiungono in finale la già qualificata Caterina Cereghetti.

“Prosegue il percorso di crescita della nostra società e della sezione Artistica – commenta Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione -. Per la prima volta nella nostra storia siamo riusciti a portare alle Finali Nazionali tutte e cinque le nostre ginnaste Gold, e tutte All Around. Questa è la conferma che oramai alla Ginnastica Riccione viene eseguito un lavoro completo, che parte dalla preparazione fisica per continuare con un lavoro specifico su ogni attrezzo e una grande attenzione alla parte coreografica e acrobatica. A nome di tutta la società mi complimento con il nostro staff tecnico e con tutti i professionisti del servizio medico-sportivo che collaborano con noi”.

Appuntamento con le Finali Nazionali ancora al Palaindoor di Padova dal 2 al 4 dicembre.