Riqualificazione energetica, Cattolica presenta il progetto 'Top condomini'

Attualità

Cattolica

| 11:40 - 15 Novembre 2022

Immagine di repertorio.

Il comune di Cattolica presenta il progetto "Top condomini" per la riqualificazione energetica dell'edilizia residenzale pubblica e privata in regione. L'appuntamento è per

venerdì 18 novembre ore 18.00 al Palazzo del Turismo di Cattolica. Il progetto finanzia assistenza tecnica per la riqualificazione energetica di immobili condominiali residenziali, pubblici e privati, sul territorio dell'Emilia Romagna, e per la costituzione di gruppi di autoconsumo collettivo.





Un appuntamento che, idealmente, prosegue il confronto sui temi toccati ad Ecomondo, quello che il prossimo venerdì 18 novembre, alle ore 18:00, presso il Palazzo del Turismo di Cattolica, presenterà il progetto di riqualificazione energetica "Top condomini". Con il coordinamento dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (Aess), alla quale il Comune di Cattolica ha recentemente aderito, Top Condomini garantirà, fino al settembre del 2024, assistenza tecnica a circa 3 mila abitazioni pubbliche e private che, abbracciando il progetto di riqualificazione energetica, potranno conseguire un abbattimento dei consumi energetici.



"Siamo al lavoro per transizione energetica del nostro territorio. L'obiettivo è quello di puntare sempre più ad autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, elettriche e termiche, per contribuire alla lotta contro l'emergenza climatica. Ed in questo senso, l'appuntamento di venerdì prossimo rappresenta una buona occasione per conoscere le opportunità di riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale, pubblica e privata", spiegano gli Amministratori.