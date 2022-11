Premio San Martino d'Oro, la proposta di Santi: 'Assegnarlo a Pironi e al Centro 21'

Attualità

Riccione

| 10:54 - 15 Novembre 2022

Massimo Pironi.

A dicembre 2022 verrà conferito il Premio San Martino d'Oro città di Riccione e il comune ha invitato a segnalare cittadini e realtà territoriali particolarmente meritevoli di riceverlo.

Una segnalazione arriva dal Presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi. La sua proposta è di assegnare il premio a Massimo Pironi e Centro 21.

"Massimo Pironi amava la politica. La politica con la P maiuscola, quella dei valori alti, quella che combatte le diseguaglianze e quella della solidarietà." così il Presidente Santi su Facebook. "Massimo era anche un uomo “del Partito” ma non era un uomo “di partito”, nel senso di parte.

Massimo era uno spirito libero, uno con autonomia di pensiero, col quale potevi anche non essere sempre d’accordo, ma il suo pensiero era sempre interessante e incline al confronto.

Massimo era un uomo che ha servito le istituzioni, che ha sempre onorato col suo impegno concreto e incondizionato. Per Massimo le istituzioni erano lo strumento per affermare il bene comune.

Massimo era un uomo di Riccione ed ha fatto tanto per la sua città. In tutti i campi e per ogni ruolo che ha ricoperto. Da giovane nella lotta contro le tossicodipendenze. Nello sport facendo fiorire la Polisportiva comunale. Nell’amministrazione comunale, portando le istituzioni per l’infanzia a livelli europei, lanciando l’idea dei boulevard dei paesaggi ancora attualissima. Da ultimo nel volontariato sociale, portando il suo contributo fattivo ad una esperienza straordinaria come quella del Centro 21, alla quale ha dedicato la sua vita.

Nei giorni scorsi ho letto sulla stampa locale che l'Amministrazione comunale di Riccione è alla ricerca di candidature per l'assegnazione del Premio San Martino d’Oro, una onorificenza che viene attribuita a tutti coloro che si adoperano per il bene della città. Quella di Massimo Pironi, alla memoria, e del Centro 21 sarebbe certamente un’ottima candidatura."