Lavori sulla rete idrica a Verucchio, possibili interruzioni d'acqua

Attualità

Verucchio

| 10:35 - 15 Novembre 2022

Giovedì 17 novembre, a partire dalle ore 9 e per circa 6 ore, Hera e Romagna Acque eseguiranno in contemporanea dei lavori sulla rete dell’acquedotto che potranno comportare abbassamenti di pressione o mancate erogazioni su tutto il territorio Comunale di Verucchio.

Durante e dopo gli interventi, finalizzati al rinnovo e al miglioramento del sistema delle reti e degli impianti locali, potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque sempre garantita la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

I cittadini e le attività saranno preavvisati da sms sul cellulare per chi dispone del servizio; chi volesse invece comunicare il proprio recapito telefonico, può farlo accedendo dal sito.

In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati ad altra data, che sarà comunque comunicata.



L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.