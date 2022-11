Top 11 Serie C: Zaccagno ancora protagonista

Sport

Rimini

| 10:27 - 15 Novembre 2022

Andrea Zaccagno (foto Zamagni - Rimini FC).



Andrea Zaccagno si conferma tra i migliori portieri del girone: la sua prodezza su Sanat della Torres salva il pareggio per il Rimini e gli garantisce la menzione nella top 11, dove brillano i giovani Mattioli dell'Ancona, Ladinetti del Pontedera e Boganini dell'Olbia. Gol decisivo di Bruzzaniti della Lucchese nel derby toscano con il Siena. Ferrante e Sbaffo tra i migliori della Recanatese vittoriosa 3-1 in casa del Gubbio.



TOP 11 (4-1-4-1): Zaccagno (Rimini) - Parodi (V.Entella), Ferrante (Recanatese), Antonelli (Torres), Oddi (Fiorenzuola) - Ladinetti (Pontedera) - Sanat (Torres), Boganini (Olbia), Sbaffo (Recanatese), Bruzzaniti (Lucchese) - Mattioli (Ancona).

ALL. Canzi (Pontedera).