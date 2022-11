Buche, tombini aperti e marciapiedi impercorribili

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:26 - 15 Novembre 2022

Un tombino completamente aperto e uno non posizionato bene. Passeggiate pericolose per i passanti in due zone di Santarcangelo. Il primo, aperto, si trova nell'area verde di via Celletta Roccari, l'altro è in via Pascoli angolo viale della Libertà. Due punti critici segnalati da un nostro lettore che fa notare anche le condizioni non ottimali del marciapiede di via Pio La Torre: il rischio di inciampare è alto. Problemi alle strade "tutte vicine al centro" si lamenta il nostro lettore, rimarcando come anche altre zone vicino al centro abbiano situazioni simili.