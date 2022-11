Calcio giovanile, Gabicce Gradara: ottimo week end con tre hurrà

Sport

Gabicce Mare

| 10:23 - 15 Novembre 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Tre vittorie con le squadre Allievi e Giovanissimi e un ko di misura con la Juniores. Ecco il dettaglio.



JUNIORES



Cagliese – Gabicce Gradara 1-0



Il Gabicce Gradara perde a Cagli per 1-0 dopo una partita molto combattuta. Sin dai primi minuti la squadra locale cerca di mettere sotto pressione la difesa del Gabicce Gradara che respinge gli attacchi grazie anche ad un ottimo Francolini.



I ragazzi di mister Gaudenzi si rendono pericolosi con Gaggi che non sfrutta due contropiedi per la bravura del portiere avversario. Da segnalare anche i pericoli creati da Magi Andrea e Cecchini con due tiri da fuori. Prima dello scadere della prima frazione la Cagliese colpisce anche la traversa.



Nel secondo tempo, il Gabicce Gradara soffre di meno ma paradossalmente al 65′ subisce il gol con Monte dopo una mischia in area: 1-0. Il Gabicce Gradara tenta di riagguantare il pareggio con Magi Alberto e Cecchini che provano con tiri da fuori, ma nulla da fare.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa, sabato 19 novembre alle ore 17:30 contro l’Urbania.



GABICCE GRADARA: Francolini, Della Costanza, Mancini, Caico, Moutatahhir, Cecchini, Magi Andrea, Magi Alberto, Finotti(1 s.t. Fuzzi), Petese, Gaggi . A disp. Borselli, Bacchini, Giunchi, Battistelli. All. Gaudenzi.



ALLIEVI



New Academy- Gabicce Gradara 2-7



Netto successo in casa del Trasferta in casa della New Academy. Parte aggressiva la squadra di Iachini e al 2′ Bergamini in pressing costringe all’errore il difensore e si lancia in porta per l’1-0. Al 7′ cross sulla testa di Sarli di Magi Samuele e la palla esce di poco, un minuto dopo il Gabicce Gradara ci riprova: cross di Magi Filippo sempre per Sarli che stoppa bene di petto e al volo realizza il 2-0. Al 16’ assist di Farroni per il taglio di Magi Filippo per il 3- 0; al 20′ prima occasione per la squadra di casa sugli sviluppi di un calcio di punizione che trova un giocatore lasciato colpevolmente solo (tiro a lato); al 23′ Bergamini, lanciato in profondità, dal fondo mette al centro per Sarli che cala il poker (4-0). Al 39′ il Gabicce Gradara colpisce due legni consecutivi: il tiro di Bergamini colpisce il palo, la palla ritorna fuori area sui piedi di Magi Filippo e il suo tiro si stampa sulla traversa.



All 8′ del secondo tempo tiro di Magi Filippo respinto dal portiere con Magi Samuele pronto per il tap in vincente (5-0); al 13′ su mischia in area è ancora Magi Samuele ad andare in rete (6-0); al 15′ errore difensivo del Gabicce Gradara che permette alla squadra di casa di accorciare le distanze, al 19′ palla recuperata da Bergamini che va in porta per il 7-1. Al 32′ incursione in area della New Academy che appena in area riesce a tirare e a insaccare il 7-2 sopra le mani di Ricci, infine al 42′ un altro palo per il Gabicce Gradara colpito da Mboup.



Prossima partita domenica 20 alle ore 11 in casa contro il Vismara 2008.



GABICCE GRADARA: Nobile (5’st. Ricci), Buccino (14’st. Del Bene), Boccalini, Sciuto, Rossi (8’st Gaudenzi), Pataracchia (8’st Bastianelli), Magi Samuele (30’st Mboup), Magi Filippo, Bergamini ( 20’st Cangini), Farroni ( 37’st Della Costanza), Sarli ( 13’st Pontellini). All. Iachini



Giovanissimi 2008



Gabicce Gradara – New Academy 7- 0



Partita a senso unico fin dai primi minuti. Fosca al 10′ porta in vantaggio il Gabicce che tiene in mano la partita per tutto il prima tempo raddoppiando al 33′ con Rossini e segnando il tris al 33′ con Ferraj. Secondo tempo con Terenzi sugli scudi con una tripletta e poi chiude Guidi.



Prossimo turno domenica ore 11.00 a Vismara.



GABICCE GRADARA: Gaggi (65′ Tommasini), Ridolfi,(50′ Arduini) Andruccioli, Luzi, Bana (45′ Buscaglia), Rossi, Fosca (55′ Pangrazi), Ferraj (60′ Ballarini), Terenzi, Guidi (60’ Gasperini), Rossini (45′ Sciuto). All. Mendo-Baffioni



Giovanissimi cadetti 2009



Gabicce Gradara – Marottamondolfo 9 – 1



Netta vittoria dei cadetti andati in vantaggio con Falcioni al 1′ e raddoppio al 5′. Del Bene al 20′ porta a tre le reti del Gabicce. Accorciano le distanze al 32′ gli ospiti. Al 25′ Mancini e al 33′ Ferraj chiudono la partita. Nel secondo tempo a segno Mosconi al 45′ poi ancora Falcioni al 55′ e Foschi al 60′. Orazi al 65’ chiude la marcature.



Prossima partita sabato ore 15.30 a Centinarola contro Accademia Granata.



GABICCE GRADARA: Valentini, Gaudenzi, Mosconi, Ricci (55′ Benedetti)Buscaglia (36′ Luzi), Ferraj(36′ Macarucci), Fosca (36′ Orazi), Del Bene (36′ Rossini), Mancini(36′ Tucci), Falcioni (55′ Ballarini) , Foschi. All. Mendo-Baffioni.