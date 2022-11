Calcio RSM, la Libertas esonera mister Cardini. Al suo posto Sperindio

Sport

| 15:06 - 15 Novembre 2022

Il tecnico Floriano Sperindio (Foto FSHC).

L'AC Libertas comunica che nella serata di lunedì ha sollevato dall'incarico Gabriele Cardini, allenatore della prima squadra. La Società ringrazia il mister per il lavoro svolto sino ad oggi e per la grande professionalità dimostrata durante tutto il periodo del suo incarico, augurandogli le migliori fortune.

Nella giornata di domani verrà comunicato il nome del nuovo allenatore. Il successore è l'allenatore sammarinese Floriano Sperindio, già tecnico di Tre Fiori (ha vinto tre scudetti), Virtus e Pennarossa. Dopo tanti anni, torna sulla panchina dei granata uno di Borgo, cresciuto nelle squadre giovanili della Libertas di Parenti, ed ex giocatore della prima squadra. I migliori auguri di buon lavoro dal Direttivo dell'AC Libertas. La Libertas è ottava in classifica con 10 punti alla pari del Pennarossa.