Traffico di droga, arrestato in Turchia super latitante riminese

Cronaca

Rimini

| 10:01 - 15 Novembre 2022

Archivio.

Un 47enne L.C. originario di Rimini, indicato dagli investigatori come un importante trafficante internazionale di droga e latitante dal 2018, è stato arrestato in Turchia. L'uomo è stato individuato e bloccato dalla Polizia turca sulla base degli elementi forniti dalla Dia di Palermo, dallo Sco e dalla Squadra mobile di Reggio Calabria. Il latitante si trovava in un appartamento della città di Antalya ed era in possesso di documenti d'identità falsi. Il 47enne si era sottratto all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico dal Gip distrettuale di Reggio Calabria su richiesta della Dda, guidata da Giovanni Bombardieri, nell'ambito dell'inchiesta denominata "Pollino-European 'ndrangheta Connection" in cui erano rimaste coinvolte 70 persone. A conclusione del processo scaturito dall'inchiesta il Tribunale di Locri aveva condannato il trafficante a 22 anni ed 8 mesi di reclusione.



In base alle indagini condotte dalla Dea americana e dalla Direzione centrale dei servizi antidroga è stata ricondotta al riminese anche l'imbarcazione "Remus", battente bandiera panamense, a bordo della quale la Guardia di finanza, nell'agosto del 2018, aveva sequestrato oltre 20 tonnellate di hashish arrestando l'intero equipaggio della nave, composto da 11 persone tutte di nazionalità montenegrina.