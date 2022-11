I Carabinieri ricordano la strage di Nassiriya, cerimonia a Mondaino

Attualità

Mondaino

| 08:39 - 15 Novembre 2022

Alcuni momenti della celebrazione - Foto Ballante.

Domenica 13 novembre nella Chiesa San Michele Arcangelo di Mondaino, la Sezione Carabinieri in Congedo di San Clemente e Morciano di Romagna, presieduta dall'App. Carlo Arcaroli, ha organizzato una solenne cerimonia per ricordare l'anniversario della strage dei Carabinieri Martiri di Nassiriya e nell'occasione la Virgo Fidelis- Patrona dell'Arma dei Carabinieri. Durante la Santa Messa officiata dal sacerdote di Mondaino, il Coro della Città di Morciano (che da poco ha festeggiato i 25 anni dalla sua costituzione) diretto dal Maestro Oreste Pecci, ha cantato diversi brani. Grande emozione ed applausi per l'esibizione al termine della funzione con l'esecuzione dell'Inno alla Virgo Fidelis dai solisti Matteo Laccetti alla tromba e la Soprano Nicole. Presenti alla cerimonia il Capitano Luca Colombari, Comandante della Compagnia Carabinieri di Riccione, il Sottotenente. Vincenzo Sirico Comandante della Tenza CC. Cattolica, il luogotenente Giuseppe De Falco, Comandante della Stazione Carabinieri di Mondaino, l'ispettore Regionale della A.N.C. Ten. Giuseppe Ciriello, l'Ispettore Provinciale Ten. Col. Nevio Monaco, il Ten. Col. Atos Valori, il Comandante della Polizia Locale di Morciano di Romagna e dell'Unione della Valconca oltre a soci effettivi, simpatizzanti e il gruppo dei volontari della Sezione con famiglie al seguito.

Il parroco, Don Tarcisio Giungi, durante la sua omelia ha ricordato, nominandoli tutti, i Martiri di Nassiriya.

Al termine della cerimonia religiosa, tutti i presenti si sono ritrovati all'Agriturismo Sant Tiodor di Mondaino dove hanno consumato un lauto pranzo accompagnato dal sottofondo musicale del socio Luigi Licenziato.





Ballante