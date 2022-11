Calcio C, il posticipo Entella-Cesena finisce 0-0. San Donato Tavarnelle: via mister Magrini

Sport

Cesena

| 22:29 - 14 Novembre 2022

Nel posticipo Entella - Cesena è terminato in parità 0-0 dopo una gara molto maschia. Entrambe le formazioni salgono a quota 25 punti, a +1 su Fiorenzuola e Reggiana.



QUI SAN DONATO TAVARNELLE Il club toscano, ultimo in classifica, annuncia l'esonero del tecnico Lamberto Magrini il quale paga - sottolinea la società in un comunicato - anche la inesperienza del club in questa categoria. Il San Donato Tavarnelle ringrazia Lamberto Magrini per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera.

L’incarico di allenatore della prima squadra viene temporaneamente assunto dal vice, Daniele Buzzegoli, il quale, già nella giornata di martedì 15 novembre, condurrà l’allenamento, in vista dell’impegno casalingo con la Virtus Entella di domenica 20 novembre alle ore 17.30, allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi.

QUI MONTEVARCHI L'attaccante Francesco Barranca ha subito la lesione completa del tendine d’Achille” della gamba sinistra, confermato dagli accertamenti diagnostici effettuati oggi. Nei prossimi giorni sarà necessario l’intervento chirurgico.