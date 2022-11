Un piccolo gesto per chi ne fa di grandi: Sushi Corner Rimini offre il pranzo a tutti gli operatori sanitari

Attualità

Rimini

| 16:38 - 14 Novembre 2022

Donazione all'Ospedale Bufalini di Cesena da parte del punto vendita di Bellaria.

Sushi Corner, la famosa catena italiana di sushi fusion, offre il pranzo agli operatori sanitari per il mese di novembre, a partire da domani (15 novembre). Il nuovo punto vendita Sushi Corner di Rimini, aperto da circa due mesi in viale Rimembranze 74, parteciperà a questa iniziativa di beneficenza e solitadarietà. Per aderire basterà presentare al locale il tesserino sanitario.



Queste le parole di Gianluca Peonia, fondatore della catena: “Ho aperto il mio primo Sushi Corner 10 anni fa, e ho sempre pensato che gli imprenditori dovessero, in qualche modo, contribuire a rendere la società migliore. In questi anni abbiamo avuto una crescita importante, e abbiamo cercato di contribuire più di una volta a questo miglioramento. Oggi è il turno del nostro ultimo locale, Sushi Corner Rimini, che darà il suo primo contributo. In questi ultimi due anni una delle categorie più “maltrattate” sono stati gli operatori sanitari: ne hanno letteralmente passate di tutti i colori. Ritengo che nessuno li abbia ringraziati abbastanza. Sushi Corner non può da solo fare abbastanza, ma vuole contribuire in qualche modo, anche con una semplice "pacca sulla spalla" in segno di riconoscenza.

La nostra pacca sulla spalla è un pranzo. Per noi è un onore averli come nostri clienti.” Sushi Corner non è nuova a questo tipo di iniziative: durante la pandemia ha raccolto e donato oltre 6.000 euro all’ospedale Ceccarini di Riccione, Bufalini di Cesena e Principe di Piemonte di Senigallia; oltre ad aver erogato una borsa di studio per il Liceo Artistico "Mengaroni" di Pesaro.