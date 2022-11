Il sistretto sociosanitario di Riccione ha incontrato il presidente dell'Ordine dei Psicologi

Attualità

Riccione

| 16:03 - 14 Novembre 2022

Michela Bertuccioli, Daniela Angelini e David Lazzari.

Un tema di estrema attualità, posto ancora più in evidenza in seguito alla pandemia di Covid-19, è quello del disagio psicologico che negli ultimi due anni si è espresso con ancora più forza e complessità. Sulla base di una forte attenzione al benessere psicologico della cittadinanza, la Presidente e la Vicepresidente del Distretto Socio-Sanitario di Riccione hanno incontrato il Presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi David Lazzari per approfondire le linee del Protocollo nazionale d'intesa tra CNOP e ANCI e poter delineare operativamente nuove strategie innovative per dare risposte più puntuali ed efficaci a tutti i cittadini.



Lazzari durante l'incontro ha evidenziato come Agenzie internazionali, come OMS e UNICEF, abbiano da anni sottolineato l’importanza di una rete psicologica pubblica per la prevenzione, l’empowerment, la intercettazione precoce delle forme di disagio, che metta a leva programmi individuali e collettivi nella scuola, nei contesti sanitari, del welfare e del lavoro. In Italia, anche per effetto della pandemia, che ha amplificato i problemi, ma anche la consapevolezza delle persone su questi temi, le richieste di aiuto psicologico sono aumentate di quasi il 50%, e riguardano bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani. Ma solo due persone su dieci trovano risposte nel pubblico che non si è dato sinora strumenti adeguati su queste tematiche.



"Il disagio psichico- sottolinea Lazzari- è di fatto una pandemia che solo una strategia articolata può consentirci di affrontare con umanità, efficacia ed equilibrio costo-benefici, a monte, e non solo a valle delle situazioni. Si tratta di un tema che investe direttamente ed intimamente la vita delle persone, ma anche tutta la società e le sue articolazioni, che dovrebbe essere coniderata patrimonio di tutti perché riguarda l’essere umano nella sua essenza. Liberare le risorse inespresse, dei singoli e del Paese vuol dire potenziare il capitale umano e generare maggiore sviluppo sociale ed economico, soprattutto in un Paese come l’Italia dove lo sviluppo è stato sempre straordinariamente legato al fattore umano. E’ fondamentale considerare la dimensione psicologica che ci rende persone e non solo corpi. La psiche è decisiva per i nostri percorsi di sviluppo e di realizzazione, per la qualità delle scelte, delle relazioni, della convivenza e del nostro stare nel mondo, per affrontare le sfide e per la nostra salute."



A seguito dell’incontro, Presidente e Vicepresidente hanno relazionato nella seduta del Comitato di Distretto Socio-Sanitario di Riccione proponendo al tavolo di dare mandato ai tecnici dell’Ufficio di Piano di preparare delle ipotesi di servizi che i Comuni stessi possono mettere in campo a livello distrettuale per fare la loro parte.



“Nello specifico - sottolineano la Presidente Angelini e la Vicepresidente Bertuccioli - il ruolo dei Servizi Sociali comunali, che vede attualmente in campo gli assistenti sociali, potrebbe essere potenziato da psicologi di promozione del benessere sociale che agiscano nei termini dell’intercettazione del disagio, nella promozione delle risorse della comunità e dell’associazionismo. Figure quindi non strettamente legate all’intervento clinico in senso stretto, ma che si collochino in attività e proposte immerse nella collettività, creando cultura, consapevolezza e quindi risorse che aiutino i cittadini ad affrontare difficoltà emotive e relazionali. Ad esempio, a San Giovanni in Marignano da 20 anni esiste uno sportello psicologico comunale che ha dimostrato la sua efficacia e potrebbe essere un modello da proporre in maniera capillare sul territorio distrettuale. Ringraziamo il Direttore Ausl del nostro Distretto Riccardo Varliero e tutti i componenti del Comitato del Distretto Socio-Sanitario di Riccione che hanno sostenuto la nostra proposta, nella certezza che queste decisioni possano fare la differenza nell’intercettare e dare risposte concrete ai bisogni emergenti della nostra cittadinanza.”