Riccione: camion gru incastrato al sottopasso di viale Emilia, traffico in tilt

Cronaca

Riccione

| 15:32 - 14 Novembre 2022

Il camion gru incastrato in viale Emilia.

Traffico in tilt nel pomeriggio di oggi, verso le 15 su viale Emilia, a Riccione, a causa di un incidente che ha visto coinvolto un camion gru che procedeva verso monte: all’altezza del sottopasso ferroviario il conducente non ha ben calcolato, evidentemente, l’altezza del ponte e il braccio della gru si è incastrato. Il mezzo si è sollevato su un lato rimanendo bloccato, in bilico. Fortunatamente il conducente, unico occupante, è rimasto illeso, ma è stato affidato agli operatori del 118, intervenuti sul posto. Inevitabili i disagi alla circolazione, con lunghe code formatesi sia da mare che da monte: a gestire la situazione la Polizia locale e i carabinieri per i rilievi.