"Libertà", chiude con il botto la rassegna di Misano: il 16 novembre c'è Massimo Cacciari

Eventi

Misano Adriatico

| 14:08 - 14 Novembre 2022

Cacciari e Cecchini.

Un doppio appuntamento chiuderà questa settimana la rassegna filosofica "Libertà".

Mercoledì 16 novembre è in programma l'atteso intervento di Massimo Cacciari dal titolo 'Illusione della libertà'.

"Nessuna parola, riflette il filosofo, è più usata e usurata di 'libertà' nelle società contemporanee. Ma si comprende che si dice con questo termine? Si hanno chiare aporie e contraddizioni che vi sono connesse? La filosofia può aiutare a chiarire e, forse, mai quanto oggi questo esercizio appare necessario".

Venerdì calerà il sipario sulla kermesse misanese con la lezione di Marcello Veneziani. "La cappa che comprime la libertà" è il titolo dell'intervento che porterà sul palco del Cinema Teatro Astra.

"Senza accorgercene – la sua riflessione -, siamo passati dalla 'società aperta' alla 'società coperta': sotto la cappa delle emergenze sanitarie, belliche, economiche ed ecologiche, negli ultimi tre anni la libertà ha subito una serie di restrizioni e limitazioni dei diritti costituzionali senza precedenti in democrazia. Da una parte l'aumento di controlli e sorveglianza, dall'altro la richiesta di rinunce e sacrifici, sta trasformando la libertà in una gabbia dorata, o una 'prigione senza muri', per dirla alla Sartre".

Entrambi gli incontri avranno inizio alle ore 21:00. L'ingresso è libero, fino esaurimento posti.

Per informazioni: Biblioteca 0541-618484 - IAT Misano 0541-615520.