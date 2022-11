Trovata morta 23enne uccisa con tre coltellate, il corpo nelle campagne di Fano

Cronaca

Fano

| 12:30 - 14 Novembre 2022

Una ragazza di 23 anni, ucraina, è stata trovata morta con i segni di 3 coltellate questa mattina, lunedì 14 novembre, nelle campagne di Villa Giulia, nel territorio di Fano. Il presunto autore, l'ex marito, egiziano, è stato bloccato alla stazione di Bologna. La giovane lavorava in un ristorante di Fano. Domenica non era andata al lavoro ed è stato dato l'allarme. Per tutta la serata è stata cercata fino a quando, stamattina, i vigili del fuoco e i carabinieri ne hanno ritrovato il corpo. Era andata dall'ex per riprendersi alcuni capi d'abbigliamento. Indagano i carabinieri. Le coltellate sono state inferte in varie parti del corpo. La ragazza era madre di un bambino di tre anni. Separata dal marito, un pasticciere egiziano, voleva rifarsi una vita con un nuovo compagno