Rimini, assessore Gianfreda: "Lavori socialmente utili per chi riceve il Reddito di cittadinanza"

Attualità

Rimini

| 12:12 - 14 Novembre 2022

Kristian Gianfreda.

Rivedere il Reddito di Cittadinanza rendendolo "un vero e proprio veicolo per un'integrazione e un ingresso reale nel mondo del lavoro". A dirlo l'assessore alla Protezione Sociale del comune di Rimini Kristian Gianfreda. In una nota l'assessore parla di una normativa "il più delle volte poco adatta a combattere la povertà e a favorire una piena inclusione sociale." Aiuti economici spesso indispensabili ma "serve riformulare alcuni passaggi volti a stimolare un graduale ritorno e reinserimento nel mercato, e, in parallelo, un coinvolgimento attivo dei percettori del reddito in progetti utili alla collettività (PUC)." Progetti che fanno capo al terzo settore e che hanno permesso al Distretto sociosanitario di Rimini Nord di distinguersi per numerosità: a giugno di quest'anno, si contavano 37 PUC attivi per un totale di 108 posti complessivi, e 45 associazioni del terzo settore partecipi.



Il comune, in sinergia con Volontaromagna, vuole estendere anche alle Cooperative la possibilità di organizzare servizi utili con i beneficiari del reddito. "Dalla manutenzione del patrimonio culturale alla cura del verde pubblico" dice Gianfreda "dal sostegno alle persone disabili alle attività nelle sedi del mondo della cultura: sono tanti gli ambiti in cui c'è bisogno di personale e volontari e che possono costituire per chi riceve il reddito un modo per formarsi e reintegrarsi gradualmente nel mondo professionale, all'interno di percorsi in coerenza con le loro competenze e attitudini che permettano ai percettori di riallacciare i fili con la propria comunità e di esprimere le proprie capacità, rivestendo un ruolo da 'protagonisti'. Si tratta di prassi che a mio avviso portano un beneficio sia a chi riceve l'aiuto statale che ha così l'opportunità di avere un ruolo attivo nella società sia alla comunità stessa che colma così dei 'bisogni'. L'esclusione sociale è infatti il neo peggiore da combattere. "

Anche la cultura può essere "un bacino interessante per chi prende il reddito di cittadinanza, essendo un ambito attorno al quale ruotano molteplici attività e mansioni." continua l'assessore.



"Un welfare davvero proattivo, capace di guardare oltre all'espetto prettamente assistenziale (per quanto necessario)," conclude Gianfreda "passa infatti anche dal Reddito di Cittadinanza: uno strumento che però, per non essere soffocato nelle sue potenzialità, deve essere più snello, sburocratizzato e meglio connesso con le esigenze del territorio".