'Lavoro Libere tutte' ultimo incontro con i World Cafè a Rimini

| 11:52 - 14 Novembre 2022

Si avvia alla conclusione il progetto "Lavoro Libere tutte", promosso dalla Provincia di Rimini in collaborazione con un vastissimo partenariato pubblico e privato, tra cui il Cescot Rimini, per la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio e per favorire l'accesso al lavoro. Domani 15 novembre, nell'ambito del Festival della Cultura Tecnica, si terrà l'ultimo appuntamento con i World Cafè, conversazioni sul benessere e buone prassi aziendali intorno ad un tavolo. Appuntamento alle 17 alla Chesa de Vein di Rimini (via Dante Alighieri 18) per parlare di numerosi temi che interessano l'occupazione e l'impresa femminile: Codice delle pari opportunità, vantaggi della certificazione della parità di genere, rapporto biennale sulla situazione del personale, interventi normativi per la conciliazione dei tempi vita e di lavoro, agevolazioni per i datori di lavoro, PNRR e Fondo impresa femminile per nuove start up. All'incontro sarà presente Barbara Di Natale, Consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini, mentre Veronica Esposito, Consulente del Lavoro, guiderà la conversazione.

La partecipazione è gratuita con iscrizione online.