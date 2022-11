La grande danza in diretta da Londra al Cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:55 - 14 Novembre 2022

Un'immagine dal trailer promozionale dello spettacolo.

Al Cinema Tiberio di Rimini mercoledì 16 novembre alle ore 20.15 (biglietti interi € 12 ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra uno straordinario evento di danza con The Royal Ballet in A Diamond Celebration. I primi ballerini del Royal Ballet conducono una serata da non perdere: i loro grandi talenti si adattano perfettamente ad un anniversario di diamante. Celebrando il 60° anniversario di The Friends of Covent Garden, questo programma riconosce lo straordinario supporto di tutti gli amici della ROH passati e presenti.



La vetrina dimostrerà l'ampiezza e la diversità del repertorio del Royal Ballet in opere classiche, contemporanee e del patrimonio. Comprenderà anche le anteprime mondiali di Pam Tanowitz, Joseph Toonga e Valentino Zucchetti, più la prima esecuzione della Compagnia di For Four dell'Associato Artistico Christopher Wheeldon e un'esibizione di Diamonds di George Balanchine.