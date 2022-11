Volley B2 femminile, Projet System Rimini regola la Teodora 3-1

Sport

Rimini

| 10:53 - 14 Novembre 2022



Dopo le vittorie delle squadre giovanili e la prima divisione che hanno chiuso tutte con un rotondo 3-0 a livello territoriale, arrivano anche le due vittorie della serie D nel campionato regionale e della serie B2 nel campionato nazionale.



E partiamo proprio da quest’ultima che vede a Ravenna la squadra di Coach Gambuti mostrare grande ripresa in una partita temuta e sofferta, dove Teodora Ravenna e Projet System Rimini Volley non si sono risparmiate in cui però, la compagine riminese si impone per 3-1. Tre punti importanti per classifica e morale, in attesa di ospitare Ambra Cavallini Pisa, prima in classifica nel girone. Appuntamento sabato ore 19.00 alla Casa del Volley.



Projet System Rimini Volley: Costantino 13, Zammarchi 7, Bologna 11, Ugolini 2, Altini 15, Grandi 9, Gennai 4, Orsi, Calamai, Bucella, Berardi, Marchi (L1), Launi (L2).



Una Figurella Rimini Volley concentrata e determinata quella scesa in campo sabato sera alla Palestra Rodari con la Fenix Energia Faenza prima in classifica nel girone. La squadra di Capitan Colonna parte forte e impone il suo gioco con grandi difese e ripartenze che si concretizzano, la squadra ordinata e concentrata non da scampo alla capolista che liquida con un 3-0. Prossimo appuntamento giovedì 17/11 a Bagnacavallo, squadra esperta ora in vetta alla classifica.



Figurella Rimini Volley: del Vecchio 3, Colonna 12, Pompili 12, Artioli 10, Romito 5, Piraccini 6, Mussoni, Mazza, Marchi L1, n.e. Campidelli, Cucina, Vitali, Pellegrini, Benedettini.