Calcio Prima, il Riccione supera il Perticara 1-0

| 09:25 - 14 Novembre 2022

Il Riccione supera di misura il fanalino di coda Perticara: 1-0. Il Riccione ha costruito diverse occasioni da rete ma le polveri domenica erano bagnate. Ci pensa Ndao al 47' di testa su angolo di Klyvchuk a risolvere la pratica Perticara. Gli ospiti hanno cercato di mettere in difficoltà la retroguardia di casa ma Masini & company non hanno regalato niente. Difesa attenta e precisa anche nei momenti concitati del finale di gara. Il Riccione rimane in vetta alla classifica in compagnia del Villamarina con il Bellariva ed il Morciano in scia. Domenica prossima difficile trasferta sul campo del Bellariva.



Il tabellino



Riccione. Masini, Olivieri dal 63' Amati B., Ndao, Gueye, Ioli, Bencivenga, Brisigotti dal 63' Fantini, Magrotti, Capriotti, Klyvchuk, Dragoni dal 90' Cugnigni. A disposizione; Amati A., Fini, Imola, Mansolillo, Borgognoni, Ingrosso. Allenatore Denis Iencinella.



Perticara. Balducci, Biordi dal 90' Giovagnoli, Asfary dal 70' Barocci, Antonini, Mtfrati, Diop, Santucci, Brighi, Niang, Sartini dal 65' Laurentini, Abiodum dall'85 Tani. A disposizione; Sartini, Magnani, Bucherini, Faye, Abdelhakim. Allenatore Luigi Nicolini.



Arbitro: Pecoro di Cesena.



Rete: 47' Ndao.



Note. Ammoniti; Brisigotti (R), Brighi (P).