Ruba un piumino e aggredisce un vigilante con le forbici. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 08:04 - 14 Novembre 2022

Prima ha tentato il furto all'interno del negozio Cisalfa, poi ha afferrato un paio di forbici e si è scagliato contro l’addetto alla sicurezza nel tentativo di scappare. Alla fine è stato arrestato dalla Polizia per rapina aggravata. È successo sabato pomeriggio, poco dopo le 18 al centro commerciale Le Befane di Rimini. A finire in manette un 30enne di nazionalità marocchina residente a Imola. Il giovane è entrato nel negozio sportivo e, dopo aver prelevato un piumino del valore di 179 euro e averne rimosso le placche antitaccheggio, ha cercato di uscire dall’esercizio senza pagare. Un vigilante, che non lo aveva mai perso di vista, lo ha bloccato scatenando la reazione violenta del 30enne che ha cercato di colpire l'addetto alla sorveglianza al collo, con un paio di forbici prese vicino ad una cassa. Gli agenti di una volante sono giunti rapidamente in soccorso e l'hanno arrestato.