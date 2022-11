La santarcangiolese Silvia Clari vince il Palio della Piada

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 07:42 - 14 Novembre 2022

La premiazione del Palio.

Grande successo per il Palio della Piada (23^ edizione), organizzato dalla Pro Loco di Santarcangelo.

I concorrenti si sono sfidati a colpi di mattarello davanti ad un pubblico vivace ed attento.

Ben 37 i partecipanti, di cui 11 uomini: 12 per la categoria giovani, 12 per le zone, 13 per gli over.

Vincitrice assoluta del Palio la santarcangiolese Silvia Clari, prima classificata anche nelle categoria over.

La Pro Loco ha donato alla vincitrice anche una litografia di Giuseppe Boschetti artista santarcangiolese recentemente scomparso.

Primo tra i giovani Salvatore Troina mentre ha primeggiato per le zone la sanvitese Antonella Cecchi. Sono stati consegnati premi a tutti i partecipanti.

In occasione del Palio è stata premiata anche la Bottega 50, prima classificata per il concorso la "Pida di becch". E’ stato consegnato il sigillo da imprimere sulle piadine: "le corna" di San Martino.