Tennis Club Viserba sconfitto per 4-2 sui campi della Canottieri Padova

Sport

Rimini

| 21:31 - 13 Novembre 2022

La squadra del Viserba.

Non basta al Tennis Club Viserba una bella prova di carattere e qualità nella 5° giornata del primo girone di A2 maschile per evitare la sconfitta per 4-2 sui campi del Circolo Canottieri Padova. La formazione riminese era impegnata sui campi del Circolo veneto che finora nelle tre partite disputate aveva ottenuto un pareggio e due sconfitte.

Il confronto è partito decisamente in salita per il Club riminese, subito sotto 0-2 per le vittorie del russo Kirill Kivattsev, n.676 del ranking mondiale, su Alberto Bronzetti, e di Nicola Ghedin molto netta su Francesco Giorgetti. Nessuna sorpresa perché i giocatori patavini si sono dimostrati anche in campo, oltre che per classifica, più forti e più in condizione. Ci ha pensato Diego Zanni ad accorciare le distanze battendo, altrettanto nettamente, Nicola Cucchi.

A questo punto è diventato decisivo il confronto tra i numeri uno, vinto in rimonta da un grande Manuel Mazza su Luca Giacomini, un match di notevole spessore tecnico. Il riminese, dopo aver perso il primo set, è andato avanti 6-2, 5-2, prima di chiudere al decimo gioco.

Nei doppi si è registrata la doppietta delle coppie di casa che così hanno portato alla Canottieri tre punti pesanti in chiave play-off, un 4-2 che lascia un po’ di amaro in bocca al gruppo del Tc Viserba che avrebbe meritato di portare a casa un punto.

I parziali: Kirill Kivattsev (2.2)-Alberto Bronzetti (2.3) 6-1, 6-3, Nicola Ghedin (2.2)-Francesco Giorgetti (2.4) 6-0, 6-0, Manuel Mazza (2.1)-Luca Giacomini (2.1) 3-6, 6-2, 6-4, Diego Zanni (2.5)-Nicola Cucchi (2.7) 6-2, 6-1. Doppi: Soave-Giacomini b. Giorgetti-Zannoni 6-3, 7-6 (3), Kivattsev-Valentino b. Mazza-Canini 6-3, 6-3.

Si torna in campo domenica (dalle 10) per la 6° giornata della prima fase. Il Tc Viserba riceverà la visita del Circolo della Stampa Sporting Torino che può schierare il 2.1 Stefano Reitano, i 2.2 Edoardo Zanada e Federico Maccari ed i 2.3 Gianluca Bellezza Quater e Denis Costantin Spiridon