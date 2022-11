Volley C maschile, sesta vittoria di fila per la Prime Cleaning Riccione

Sport

Riccione

| 21:12 - 13 Novembre 2022

Sesta vittoria consecutiva per Prime Cleaning Riccione che conquista l'intera posta in palio a Ravenna contro i giovani della Consar.

Il tabellone segna 3-0 per i riccionesi, seppur privi di Nascimento influenzato, ben sostituito da capitan De Rosa (autore tra l'altro di ben 5 muri vincenti).

Riccione rimane saldo al secondo posto e prosegue l'inseguimento al Paolo Poggi, che ancora non ha lasciato un solo punto agli avversari.



La partita

Coach Botteghi schiera due novità tra i titolari: opposto capitan De Rosa e nel ruolo di libero Annibali.

Riccione spinge subito sull'acceleratore, in particolare con Mair sugli scudi tra servizio e attacco (12-4). Il set ormai è segnato e si chiude 25-15.



Nel secondo parziale, la partita è più viva, più combattuta. Riccione è sempre avanti, ma i giovani ravennati rimangono sempre a massimo due punti di distacco. La differenza la fanno i riccionesi tra battuta (ace di Campi) e muro (di De Rosa) sul finale; è un attacco di Mair a siglare il 25-20.



Terzo parziale che sembra il naturale epilogo della partita, Riccione scappa (7-3) e sembra in controllo del set. Ma lo schiacciatore Capiozzo mette a segno due ace consecutivi e riapre il match. Da metà set in poi si gioca punto a punto; ai vantaggi è sempre Riccione ad aver il set ball: il punto decisivo è di Arcangeli per il 27-25.



"Le trasferte infrasettimanali le temo sempre tanto, avendo tutti ragazzi che lavorano non si arriva nelle migliori condizioni. I miei ragazzi sono stati bravi, soprattutto a resistere al ritrovato entusiasmo dei ravennati nel terzo set. Diciamo che per molti versi abbiamo disputato una partita matura, non la nostra migliore, ma ho avuto la sensazione che fossimo sempre in grado di gestire il ritmo. In più, in questa gara hanno avuto spazio De Rosa e Annibalini che nelle ultime partite avevano giocato pochissimo e ho avuto buoni feedback da loro, è un bel segnale. Devo fare un grande augurio di pronta guarigione a Lorenzo Rossetti, ragazzo di grandi prospettive che ho allenato anno scorso a Bellaria, che si è scavigliato nel secondo set...Riprenditi presto!", questo il commento sul match di coach Botteghi.



Il tabellino



Consar Romagna - Prime Cleaning Riccione 0-3 (15-25/20-25/25-27)



PRIME CLEANING: Alessandri 0, De Rosa 15, Arcangeli 8, Mair 11, Tosi Brandi 5, Campi 7, Annibalini LIB, Donini 0, Pagnoni ne, Fabbri ne, Cangelli LIB ne