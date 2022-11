Volley C femminile, l'Emanuel Riviera stende il Rubicone in Volley 3-0

Sport

Rimini

| 19:30 - 13 Novembre 2022

L'Emanuel Riviera Volley.





L'Emanuel Riviera Volley Rimini piega il Rubicone in Volley Riv 3 – 0 (25-21; 25-10; 25-19) pur con le assenze di Sangoi, Fiorucci e Fabbri, le ragazze riminesei hanno risposto positivamente alle raccomandazioni e alle indicazioni tecniche di coach Bazzocchi portando la gara su un binario unidirezionale.

Il vice coach Briganti consegna nelle mani degli arbitri la formazione di partenza che prevede Catalano in posto 1 (battuta), Magi, Pasolini, Morelli, Morettini, Orsi e col libero Forlani. Risponde coach Ortolani con Balzani, Bizzocchi, Raggi, Colombo, Molari, Siroli e libero Battistini.

Prime battute alla pari, poi il Riviera, sul 7 pari, compie uno stacco portandosi in avanti fino al 14 a 9. Le ospiti tentano una rimonta, ma le padrone di casa controllano e contengono i tentativi del Rubicone aggiudicandosi il primo set.

Nel secondo parziale non c’è partita. Le giovani di Ortolani hanno un crollo commettendo tanti errori e con Rimini che, regolando il tiro, con un gioco ordinato e con una serie di battute infide di Catalano, colpisce sia dal centro che dalle bande portandosi fino a un devastante 15 a 3. Cerca di reagire il Rubicone ma ormai il set è segnato con un finale categorico di 25 a 10 che spiega tutto.

Il terzo set si colloca come andamento fra il primo e secondo parziale: parte bene l’Emanuel con un perentorio 6 a 1 che fa prevedere una copia del secondo set. Rubicone ha un moto di orgoglio segnando alcuni punti e accorciando così il distacco, ma è solo un attimo: le Malatestiane velocizzano il gioco, la regia porta le centrali e tutta la linea di attacco a essere servite al meglio; alcuni tentativi delle ospiti allungano i tempi, ma la differenza dei valori in campo è palese con l’aggravante che gli errori commessi dalle ospiti diventano veramente troppi.

Arriva il fischio finale dell’arbitro Brunelli, su una bella fast di Orsi e che sancisce anche la fine della partita e assegna i tre punti che aiutano a scalare la classifica fino al terzo posto. Ancora una volta Bazzocchi mette in condizione di ben figurare tutte le ragazze del suo roster che non lo deludono siglando la quarta vittoria in campionato.



EMANUEL RIVIERA: Moras 1, Orsi 10, Catalano 2, Morelli 9, Morettini 11, Magi 8, Pasolini 6, Marconato 4, Del Rosso 0, Forlani, libero.

Ace: Rimini 9 – Rubicone 4

B.s.: Rimini 11 – Rubicone 3

Muri: Rimini 4 – Rubicone 4

Attacchi vincenti: Rimini 38 – Rubicone 17

Errori: Rimini 13 – Rubicone 22

Rimini: ricezione 60% - attacco 36%

Arbitri: Brunelli e Antonellini di Ravenna