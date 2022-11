Calcio 2a Cat: primo ko per il Santarcangelo, colpaccio Villa Verucchio (1-2)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:28 - 13 Novembre 2022

Foto dalla pagina Facebook dell'Asd Verucchio.



Santarcangelo - Villa Verucchio 1-2



SANTARCANGELO: 1 Gregori, 2 Depaoli (46' 15 Tosi Brandi), 3 Rocchi, 4 Zavattini Nicola, 5 Grossi, 6 Canarecci (78' 18 Lombardi),

7 Fornari(67' 20 Dospinescu), 8 Bianchi (85' 14 Succi), 9 Zavattini Luca, 10 Semeraro, 11 Molari (82' 19 Giudetti). A disposizione: 12 Antonelli, 13 Siboni,16 Nucci,17 Magnani. Allenatore: Nicolini



A.S.D. Villa Verucchio: 1 Sebastiani, 2 Percoco, 5 Campanelli, 8 Alessandrini(62' 20 Mini, 91' 6 Pacaj), 9 Magnani (86' 21 Clementi), 10 Del Prete Filippo 49' 7 Di Benedetto), 11 Zanotti, 13 Raschi, 17 Bettini,

19 Schipano, 43 Pietrangeli. A disposizione: 12 Ugolini, 3 Pianini, 16 Baschetti, 23 Valenti, 30 Bonfe. Allenatore: Andruccioli



ARBITRO: Della Croce di Rimini

RETI: 8' Magnani, 38' Molari, 75' Bettini

AMMONIZIONI: Raschi, Campanelli.

ESPULSO. Bettini.



SANTARCANGELO Primo ko dopo 6 vittorie consecutive, lo Young Santarcangelo cade in casa per 2-1. La partita si apre subito con una grande incursione della sinistre di Del Prete che mette la palla in mezzo e permette a Magnani di segnare (8‘). Lo Young tenta di reagire e al 23‘ un tiro di Fornari si spegne di poco sul fondo. E’ al 38‘ che i clementini raggiungono il pareggio grazie ad un ottimo filtrante di Luca Zavattini che pesca Molari che, a tu per tu con il portiere, non può sbagliare. Il secondo tempo si riapre con divere occasioni per entrambe le parti, ma è il Villa che riesce a chiudere la partita grazie al gol di Bettini (75‘), il quale verrà espulso al 81‘ per somma di ammonizioni.