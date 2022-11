Volley B2 femminile, la Lasersoft si riscatta: 3-0 alla New System Torresi Potenza Picena

Sport

Riccione

| 19:19 - 13 Novembre 2022

Torna al successo la Lasersoft Riccione, che nella sesta giornata regola per 3-0 in casa una coriacea New System Torresi Potenza Picena.

Pronto riscatto dunque per la formazione di coach Piraccini che dopo la sconfitta subita ad Ozzano (0-3) torna alla vittoria ai danni di una formazione di buonissimo livello come il Volley Torresi che per la prima volta dopo cinque partite consecutive (4 tie break ed il 3-1di Pagliare) torna a casa senza alcun punto.

Tre punti importanti guadagnati e meritati da Moltrasio e compagne che si issano al terzo posto in classifica (14 punti), prossimo appuntamento per loro fissato per sabato 19 novembre quando faranno visita a Porto San Giorgio.



La partita

Nel primo set le ospiti provano la fuga ma Riccione è bravissima a restare in scia sorpassando al momento giusto e trovando così il vantaggio (25-22).



Nel secolo parziale le padrone di casa partono subito forte controllando gli sterili tentativi di rimonta avversari. Arriva il meritato raddoppio (25-19).

Terza frazione dove le ospiti cominciano avanti di tre lunghezze (5-8) ma la coppia Tallevi-Ricci una in attacco l'altra dai nove metri saranno determinati nel recupero del team di Piraccini che dal 14-14 piazza un devastante 11-5 che vale il ritorno al successo (3-0, 25-19).

Da sottolineare l'ottimo esordio da titolare del giovane libero (classe 2004) Matilde Stefanini oltre all'ottimo contributo fornito da Teresa Fogli.



Il tabellino



Lasersoft Riccione - New System Potenza Picena 3-0



RICCIONE: Tallevi 20, Moltrasio 4, Gabellini 1, Stefanini L, Godenzoni 9, Ricci 11, Gugnali 10, Fogli, N.e.: ,Paolassini,Chistè, Astolfi All.: Piraccini



POTENZA PICENA: Zamponi 6, Concetti Alessandra 9, Foglia 1, Santandrea 3, Concetti Gaia 10, Pioli 8, Isolani 4, Morgoni (L)Levantesi, Baleani, n.e. Bovari, Cittarello, Dalmazi, Falaschi, All.: Concetti.



Parziale: 25-22/25-19/25-18