Calcio D, Sammaurese cade sul campo della capolista Giana Erminio (1-0)

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:07 - 13 Novembre 2022

Sammaurese sconfitta 1-0 sul campo della leader Giana Erminio Avvio difficile per i giallorossi, che subiscono la rete di Perna al 7′ su rigore, concesso per fallo di mano di Manfroni. La Sammaurese prova a reagire subito e, a cavallo del quarto d’ora, crea una doppia occasione, la più clamorosa col tiro in diagonale di Merlonghi che finisce in corner. I lombardi giocano meglio fino a fine frazione, anche se Piretro fa buona guardia e l’ultima chance nel recupero, terminata alta, è di Gaiola.



Ripresa che rimane fotocopia del primo tempo: la squadra di Martini tine il fuilo del gioco tuttavia la supremazia territoriale produce poche chance per segnare. La squadra di casa in contropiede sfiora il bis in una duplice circostanza ma Piretro alza la saracinesca.



Testa alla prossima, al Macrelli arriverà lo United Riccione.



Il tabellino



GIANA ERMINIO: Pirola, Pinto (16' st. Mandelli), Fumagalli (16' st. Calmi), Perna, Corno, Marotta, Lamesta (40' st. Ballabio), Messaggi (31' st. Brioschi), Caferri (31' st. Perico), Minotti, Previtali. A disp: D’Aniello, Bassani, Ghilardi, Gorghelli. All. Chiappella.



SAMMAURESE: Piretro, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Manfroni, Casadio, Haruna (29' st. Scarponi), Merlonghi (37' st. Maltoni), Cremonini (23' st. Romano), Misuraca (1' st. Barbatosta) A disp: Zavatti, Pasolini, Gianferrari, Tamai, Bonafede. All Martini.



Rete: 7′ rig Perna



Note. Angoli 5-4. Recupero: 2'pt., 5' st.