Calcio Eccellenza: incolore pari per il Tropical, con il Cava è 0-0

Coriano

| 19:28 - 13 Novembre 2022

Tropical Coriano - Cava Ronco 0-0



TROPICAL: Bianchini, Perazzini (33' st Gidi), Ceccarelli, Vagnarelli (37' st Pigozzi), Bartolucci, Anastasi, Mularoni (44' st Tamagnini), Enchisi, Scarponi (31' st Sapucci), Arlotti, Marmo (42' st Berti).

A disp. Catenacci, Donati, Sapucci, Canini, Tomassini. All. Bucci.

CAVA RONCO: Carroli, Sango, Delvecchio, Fantinelli, Rabiti, Bellavista, Fornaciari, Ravaioli (25' st Pascucci), Grazhdani (10' st Corzani), Parlanti (18' st Lombardi), Stucchi (10' st Martoni). A disp. Alpi, Poggi, Melandri, Samore, Elshazly. All. Candeloro.



ARBITRO: Dumea di Bologna.

AMMONITI: Arlotti, Sanga, Delvecchio, Bellavista.



CORIANO Termina in parità a reti inviolate una partita senza emozioni. Nella ripresa Scarponi ha un guizzo al 50', quando in area si gira e calcia potente di destro, Carroli respinge in tuffo. Quattro minuti dopo è Arlotti a chiamare il portiere ospite alla respinta.