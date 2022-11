Calcio Eccellenza, Victor San Marino corsaro a Sant'Agostino (1-3)

Sport

| 19:28 - 13 Novembre 2022

Alex Ambrosini ancora in gol.





Il Victor San Marino con l’ennesima grande prestazione di cuore e carattere, vince 3-1 a Sant’Agostino (Ferrara).

In gol per i titani capitan Ambrosini su rigore al 7’ pt, Morelli al 9’ pt e Marra al 35’ st, mentre per gli emiliani Iazzetta nell’unico minuto di recupero concesso a fine primo tempo. Grazie a questo successo, il 12° in campionato, gli uomini di mister Cassani restano sempre solitari al comando del girone B.



Successo dedicato al centrocampista biancazzurro Nicholas Santoni, infortunatosi durante la scorsa partita di campionato contro il Classe. A Nicholas tanti auguri di pronta guarigione da parte di tutta la società sammarinese.



In programma altre due trasferte per il Victor San Marino nel giro di pochissimi giorni: la prima a Cesenatico (Forlì-Cesena) contro il Bakia mercoledì 16 novembre alle ore 20.30 per il quarto turno della Coppa Italia – Memorial “Maurizio Minetti”, mentre l’altra a Diegaro di Cesena (FC) contro la compagine del posto domenica 20 novembre alle ore 14.30 per la 15ª giornata dell’Eccellenza Emilia Romagna.



Capitan Ambrosini e compagni puntano a eliminare il Bakia Cesenatico dalla Coppa Italia per conquistare un’importante qualificazione ai quarti di finale e a sconfiggere il Diegaro per consolidare ulteriormente il primato nel girone B dell’Eccellenza Emilia Romagna.



Il tabellino



Sant’Agostino-Victor San Marino 1-3



Sant’Agostino: Costantino; Rubbi, Ribello, Marcolini, Novi (39’ st Govoni); Di Domenico (33’ st Gessoni), Iazzetta; Darraji (27’ st Correggiari), Guerzoni (20’ st Daniel), Gherlinzoni; Fiorini. Panchina: Baldissara, Ferrari, Malservisi, Tunno, Baglietti. All.: Zambrini.



Victor San Marino: Pazzini; Lombardi, De Queiroz, Monaco; Gramellini, Lazzari (28’ st Tosi), Sabba, Morelli (42’ st Mantovani), Stellacci (27’ st Mengucci); Dioh (33’ st Malo), Ambrosini (31’ st Marra) Panchina: Forti, Buda, Mazzavillani, Manuelli. All.: Cassani.



Arbitro: Frigo di Parma.



Note. Ammoniti: De Queiroz, Ribello, Lazzari, Stellacci. Espulso: 36’ st Lombardi.

Reti: 7’ pt rig. Ambrosini, 9’ pt Morelli, 46’ pt Iazzetta, 35’ st Marra.