Novafeltria piange la scomparsa dell'ex assessore Luciano Antinori

| 16:22 - 13 Novembre 2022

Luciano Antinori.

Novafeltria piange la scomparsa di Luciano Antinori, 66 anni, un protagonista della politica locale tra le fila del centrosinistra. Dal 1997 al 2001 era stato assessore della giunta guidata dal sindaco Gabriele Berardi. Nato a Lussemburgo, la sua famiglia è originaria di Sartiano. Dal 1987 al 2019 aveva lavorato nel distaccamento di Novafeltria dell'Ausl, nell'ufficio Ufficio scelta e revoca medico. I colleghi lo ricordano come una persona di grande gentilezza e disponibilità, semplice, riservata e molto dedita alla famiglia. Lascia la moglie Rossella e la figlia Sofia. "Il Partito Democratico di Novafeltria, commosso, partecipa al dolore dei familiari per la scomparsa del caro compagno Luciano Antinori e ne ricorda la sua grande umanità, il suo qualificato impegno di assessore comunale e le sue capacità politiche che lo hanno reso protagonista della sinistra a Novafeltria": così lo ricorda il Pd Valmarecchia in una nota.



L'ultimo saluto a Luciano sarà celebrato domani (lunedì 14 novembre), a partire dalle 14:30, con un funerale in forma civica nella piazza Vittorio Emanuele di Novafeltria. La redazione di altarimini.it si unisce alle condoglianze per la scomparsa dell'ex assessore.