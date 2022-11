Cronaca

Rimini

| 14:27 - 13 Novembre 2022

Investito mentre era in sella alla sua bicicletta, un giovane è finito in ospedale. L'incidente è avvenuto oggi (domenica 13 novembre), intorno alle 13.30, alla rotatoria di via della Fiera, sulla Statale 16 a Rimini. Qui una Fiat Punto, condotta da una ragazza e in transito in direzione Riccione-Rimini, ha urtato il giovane ciclista, che è stato portato all'ospedale Infermi di Rimini. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.