Meteo: sul riminese variabilità, atteso ritorno delle piogge

Rimini

| 18:14 - 13 Novembre 2022

La settimana entrante sarà caratterizzata da flussi atlantici con piogge alternate a periodi asciutti ma in un contesto frequentemente nuvoloso. Temperature senza variazioni di rilievo ed in linea con le medie del periodo.









a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 13/11/2022 ore 14:00



Lunedì 14 Novembre



Stato del cielo e precipitazioni: inizialmente coperto o molto nuvoloso con nubi basse e piogge deboli in movimento dall’interno verso costa nella mattinata ed in esaurimento ad inizio pomeriggio. Schiarite tra pomeriggio e sera con assenza di fenomeni.

Temperature: stazionarie, minime tra +6/10°C e massime tra +13/16°C.

Venti: deboli e variabili.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 15 Novembre



Stato del cielo e precipitazioni: da molto nuvoloso a coperto con prime pioviggini nel pomeriggio sui rilievi. In serata possibilità di pioggia debole su tutta la provincia.

Temperature: in flessione, minime tra +4/8°C e massime tra +10/14°C.

Venti: deboli, prevalentemente dai quadranti occidentali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 16 Novembre



Stato del cielo e precipitazioni: coperto con pioggia debole/moderata su tutto il territorio tra mattina e pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata.

Temperature: minime tra +7/10°C e massime in calo tra +9/12°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: impulsi atlantici determineranno giornate nuvolose e umide con piogge più probabili tra Venerdì e Sabato, temperature in media o leggermente superiori.

