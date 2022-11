Rimini, auto a fuoco in un garage: aveva appena subito un incidente

Cronaca

Rimini

| 11:46 - 13 Novembre 2022

L'intervento dei Vigili del fuoco.

E’ arrivata verso le 8 di questa mattina, 13 ottobre, la segnalazione ai Vigili del fuoco per del fumo che fuoriusciva da un garage di via Zuara, a Rimini. A prender fuoco l’auto custodita all’interno, una Peugeot 208: con tutta probabilità si è trattato di un cortocircuito. La proprietaria della vettura aveva recentemente subito un incidente, l’aveva successivamente parcheggiata in garage ed evidentemente dal danno è scaturito l’incendio. Il mezzo è andato distrutto nella parte inferiore, quella interessata dal sinistro, oltre al fumo che ha attecchito le pareti, non ci sono altri danni a persone o cose. I pompieri, sul posto con cinque unità, hanno estinto le fiamme velocemente.