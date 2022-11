Morciano si sveglia gentile: una pioggia di cartoline ha invaso il centro del paese

Attualità

Morciano

| 10:54 - 13 Novembre 2022

Le cartoline della gentilezza.

Nella giornata mondiale della gentilezza, il Lions Club Valle del Conca Morciano di Romagna, ha trovato il modo più semplice per farsi conoscere: una pioggia di cartoline ha invaso il centro del paese, con frasi che ricordano uno dei valori più importanti per il club: la gentilezza, l’accogliere, l’essere di servizio alle persone, per costruire una comunità più solida, unita e appunto, gentile.



Il Lions Club è un’organizzazione internazionale che si occupa in Italia e nel mondo di organizzare, promuovere e sostenere attività di servizio ed aiuto alla Comunità, come eventi, convegni e raccolte fondi. La finalità è essere una rete di cittadini di supporto alle amministrazioni locali, per migliorare ogni giorno le città in cui viviamo. A Morciano hanno sede il Lions Club ed il Leo Club, l’associazione giovanile connessa al Lions, riservata ai ragazzi sotto i 30 anni.



Per questa giornata la scelta curiosa è stata quella di arrivare a tutti, ma proprio tutti, per lasciare un semplice sorriso. Sulle cartoline distribuite dai soci nella giornata di sabato, si leggono frasi come “Ti auguro una giornata davvero felice” oppure “Potendo scegliere di essere quello che desideri: tu scegli di essere gentile” oppure ancora “Sii un arcobaleno nella nuvola di qualcun altro”.



Sul retro anche un invito ad essere gentili, almeno per un giorno, nei confronti di amici, familiari e perché no: vicini e conoscenti con sei consigli per approfittare della giornata, chiamando un amico lontano, abbracciando chi ci è accanto o rispettando il pianeta. Perché la gentilezza è umanità e, soprattutto, è cosa semplice.