Basket C Silver, Angels agguantati nel finale poi crollano nel supplementare (86-77)

| 10:17 - 13 Novembre 2022

Foto Aviators Lugo.

Angels sconfitti a Lugo dopo un supplementare dopo aver toccato il +15, poi il ritorno prepotente dei padroni di casa che al supplementare la spuntano per 86-77. Lugo ha agguantato il primo vantaggio solamente all'inizio del supplementare, over time ottenuto tra l'altro sul 71 pari raggiunto a pochi secondi dal termine dell'ultimo quarto.



Il tabellino

Aviators Lugo: Nucci 25, Ragazzini 3, Bianchi ne, Baroncini L., Alessandrini 11, Merendi ne, Canzonieri 4, Mazzagatti 15, Meneghin 14, Arosti 2, Ravaioli 12. All.Federico Baroncini.

Angels Santarcangelo: Benzi, Mulazzani 19, Bonfè 2, Macaru 9, Buzzone 10, Rossi 10, Lomardi ne, Mari ne, Antolinine, James 13, Quaglia 14, Panzeri ne. All. Massimo Bernardi