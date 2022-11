Volley B, PromoPharma alla quinta sconfitta di fila: ko a Legnago (3-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 10:08 - 13 Novembre 2022

La partita di sabato 12 a Legnago contro la Pluvitec non ha rappresentato il momento delriscatto della PromoPharma dopo quattro sconfitte consecutive. I ragazzi di coach Stefano Mascetti sono andati vicini a conquistare due set ma, alla fine, hanno portato a casa un netto 3-0



“Il risultato non è bugiardo: abbiamo meritato di perdere - dice Mascetti a fine partita con la consueta lucidità. - La verità è che non siamo stati aggressivi in battuta. In ricezione non siamo andati male ma non siamo riusciti a fare punto sulle rigiocate. Tutte situazioni particolari che hanno inciso sull’autostima della squadra durante il match. Se avessimo giocato in casa, forse questa partita l’avremmo vinta ma con i “se” e con i “ma” non si fanno punti. Quest’anno stiamo soffrendo tantissimo il gioco degli avversari al contrario di quanto succedeva l’anno scorso quando eravamo noi a “fare il match”. In questo momento, purtroppo, è così. Adesso dobbiamo restare uniti e crederci. Il campionato è lungo, abbiamo capito che sarà difficilissimo ma dobbiamo provare a uscire da questa situazione”.



Il tabellino

Pluvitec. Vicentini F. Cogo 12, Botez 3, Migliorin 23, Bissoli 4, Bernardinello 9, Monticchiari (L), Baratto 1. N.E.: Ghedini, Vicentini P., Valle, Murari. All. Roberto Vicentini.

Ace 1. Battute sbagliate 9. Muri punto 10.





PromoPharma. Caselli 4, Paganelli 9, Kiva 5, Bernardi 4, Bacciocchi (L1), Morelli (L2), Andrea Lazzarini, Ricci 4, Cicconi, Benvenuti 14, Rondelli 2. N.E.: Conti, Carigi, Lazzarini Elia. All. Stefano Mascetti.

Ace. Battute sbagliate . Muri punto.



Arbitri: Ruben Cioffi (1° arbitro) e Giovanni di Martino (2°).



Classifica. Gabbiano Mantova 18, Querzoli Forlì 14, Sab Group Rubicone 13, , Kema Remedello 12, Volley Montichiari 11, Kerakoll Sassuolo 10, Arredopark Villafranca 10, Ama San Martino in Rio 10, Planet Group Spezzanese 9, Pietro Pezzi Ravenna 6, Kioene Padova 6, Pluvitec Legnago 3, PromoPharma 3, Viadana Volley 1.







Prossima partita. PromoPharma – Querzoli Forlì. Sabato 19 novembre ore 18.30 a Serravalle.