Calcio RSM, Cosmos e Tre Fiori non sbagliano e guidano il gruppo

In attesa della Fiorita, impegnata domani nel big match con la Libertas, Cosmos e Tre Fiori vincono nelle rispettive sfide degli anticipi della nona giornata di Campionato Sammarinese BKN301 ed entrambe salgono al primo posto.



Andando in ordine cronologico, la squadra di Nicola Berardi ieri sera ha sconfitto il Domagnano grazie ad una doppietta di Matteo Prandelli. Cosmos che la sblocca al 19’ con il suo attaccante, abile a trovare il gol in mischia dopo corner. I lupi giallorossi però trovano il pari poco dopo con Kevin Zonzini il quale servito da Fedeli trova il piattone preciso del 1-1. Domagnano che però deve giocare tutta la ripresa in dieci in virtù del doppio giallo a Ferraro, così il Cosmos viene fuori e trova il gol vittoria ancora con Prandelli che incorna al meglio il bel cross di D’Addario (55’).







Basta un tempo invece al Tre Fiori per regolare la Folgore e centrare così la quarta vittoria consecutiva. La squadra di Andy Selva la sblocca al 35’ con De Falco che prima si fa ipnotizzare su calcio di rigore da Pollini ma sulla ribattuta è bravo a rimanere lucido e a segnare il gol del 1-0. Passano solo quattro minuti ed arriva il raddoppio: azione in velocità confezionata da Gjurchinoski che apre sulla destra per Bernardi il quale la mette sul secondo palo per Falzetta che trova il 2-0. Folgore che non reagisce al doppio svantaggio e trova così la terza sconfitta consecutiva.





Perde terreno il Tre Penne che si fa bloccare sul pareggio dal Fiorentino. Sono i rossoblu, fanalino di coda del campionato, che trovano il gol del vantaggio nella prima frazione: cross dalla destra di Dolcini che arriva a Moussa Tall, il centrale controlla la sfera e calcia verso la porta bucando la difesa biancoazzurra, Migani compreso. Fiorentino che gioca bene e va anche vicino al raddoppio ma la squadra di Ceci spinge e trova il gol del pareggio nella ripresa (67’) grazie a Nigretti che in area trova il diagonale vincente. Tre Penne che insiste per infliggere la zampata decisiva ma la difesa del Fiorentino regge bene e porta a casa un prezioso pareggio.





Sale in classifica invece il San Giovanni che batte di misura la Juvenes-Dogana. La squadra di Tognacci non conosce il pari e trova così la sua quarta vittoria su nove gare. Dopo un primo tempo con poche emozioni ci pensa Corinti al 41’ a ravvivare la gara: destro chirurgico che si infila nell’angolino basso dove Gentilini non può nulla. Nella ripresa, come prevedibile, la squadra di Serravalle concede spazi e il San Giovanni colpisce ancora: contropiede al 72’ portato avanti da Sartini che serve al centro Bruma il quale di testa trova il raddoppio rossonero. La Juvenes-Dogana poco dopo però la riapre: punizione a due in area, Merli trova l’angolino perfetto che vale il 2-1. Ma il gol non basta perché la squadra di Tognacci regge bene e nel finale colpisce anche un palo con De Biagi.

Domani sono in programma le altre tre sfide che chiuderanno la nona giornata (tutte le sfide saranno visibili con telecronaca integrale su Titani.tv): il big match La Fiorita-Libertas (Montecchio, ore 15:00), Cailungo-Virtus (Fiorentino, ore 15:00) e Faetano-Pennarossa (Acquaviva, ore 15:00).