Calcio Promozione: Novafeltria, pari 'stregato' con la Due Emme. Due legni e tante occasioni

Sport

Novafeltria

| 17:27 - 12 Novembre 2022

Un undici del Novafeltria.



Novafeltria - Due Emme 0-0



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Fabbri (14' st Toromani), Foschi, Cappello, Castellani (41' st Radici), Baldinini, Collini (41' st Vivo), Luzzi, Frihat. A disp. Burioni, Amadei, Rinaldi, Crociani, Alpino, Pasolini. All. Giorgi.

DUE EMME: Cappelli, Corbara, Mingozzi (40' st Bucci), Montesi M., Mambelli, Yabre, Altieri, Mazzoli (28' st Giordani), Ndiaye (42' st Mordenti), Montesi R., Giacobbi (18' st Averardi). A disp. Tani, Rossi M., Santantonio, Barocci. All. Rossi A.



ARBITRO: Mariano di Bologna.

AMMONITI: Mambelli, Baldinini.

NOTE: recupero 2' pt, 5' st. Angoli 12-3.



SECCHIANO Il Novafeltria rallenta ancora dopo la sconfitta con il Granata: a Secchiano con la Due Emme finisce 0-0, al termine di una gara con numerose occasioni non capitalizzate dai ragazzi allenati da Giorgi. Forcing iniziale dei gialloblu, ma gli ospiti chiudono i varchi, senza concedere occasioni fino al 17', quando Baldinini imbecca Luzzi che chiama Cappelli alla deviazione sopra la traversa. Tre minuti dopo Luzzi crossa da sinistra, Corbara anticipa gli avanti gialloblu, rischiando però l'autogol. Al 37' Fabbri in profondità per Luzzi che però controlla male, perdendo l'occasione per il tiro. Un minuto dopo il fantasista gialloblu centra una clamorosa traversa. Nella ripresa ancora il Novafeltria spinge alla ricerca del vantaggio, ma al 67' è Riccardo Montesi a impegnare Golinucci: il portiere, ex di turno, respinge. Al 69' una delle più ghiotte occasioni della gara, con Collini che chiama Cappelli alla respinta in uscita, tap-in di Baldinini, con provvidenziale salvataggio sulla linea di Mambelli. All'80' Luzzi e Collini non capitalizzano un'altra occasione, cercando il triangolo invece del tiro, l'azione prosegue con tentativo di Toromani respinto dalla difesa. All'89' Vivo serve Radici, il tiro è respinto dal palo, poi sul secondo tentativo di Toromani c'è la parata decisiva di Cappelli.