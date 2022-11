Giovani vandali ripresi dalle telecamere della lavanderia

Attualità

Riccione

| 07:39 - 13 Novembre 2022

Un frame del video registrato dalle telecamere di sorveglianza.

Non è il primo caso, nel nostro territorio, di giovani vandali in azione in una lavanderia. Questa volta, nel mirino, è finita l'attività aperta lo scorso agosto in viale Sicilia a Riccione, in zona Fontanelle. Le telecamere della lavanderia "Il Delfino" hanno infatti ripreso un gruppo di adolescenti, entrati in azione ieri (venerdì 11 novembre). I giovani hanno trovato un passatempo discutibile: entrare e uscire dalle lavatrici. Poi si sono fermati a bivaccare all'ingresso, sporcando peraltro il pavimento e sputando. Il titolare per il momento non sembra intenzionato a denunciare il fatto, salvo si ripetano analoghi episodi: "In quel caso metterò al corrente le forze dell'ordine".



"Oltre alla crisi e caro bollette - dice esasperato il titolare - ci si mettono anche i giovani che non hanno un posto dove andare, non sanno cosa fare, finendo per portare degrado in luoghi dove si lavora, senza alcun rispetto".