Valeria Solarino inaugura la stagione teatrale di Bellaria

Il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina inaugura la stagione teatrale giovedì 17 novembre (ore 21) con una attrice tra le più amate del cinema e del teatro italiano: la bravissima, carismatica e talentuosa Valeria Solarino, in scena con lo spettacolo Gerico Innocenza Rosa, coprodotto da Teatro Stabile d'Abruzzo, Savà Produzioni Creative e Stefano Francioni Produzioni.



Valeria Solarino intensa e magnetica affronta il monologo, scritto e diretto da Luana Rondinelli, che racconta con grazia ed ironia una storia come tante di transizione, con il passaggio da Vincenzo a Innocenza Rosa, segnato da incomprensioni, pregiudizi, persecuzioni, rabbia e infine maturazione; un lui che diventa una lei, alternando momenti di problematicità e tenerezza per accompagnare il pubblico a riflettere su una tematica molto delicata.



Questa la storia. Nella casa di campagna che lo ha visto crescere e dove trova sempre conforto e libertà, Vincenzo narra il suo percorso di "transizione" alla madre e alla nonna attraverso un dialogo alla ricerca dell'amore e dell'affermazione della propria identità lontano da qualsiasi tabù, per sentirsi finalmente amato e compreso.



Valeria Solarino sale sul palco sola con classe, ironia e grande capacità interpretativa. Uno spettacolo che è un viaggio tra i ricordi di Vincenzo, che trasporta sulla scena la molteplicità dei personaggi che costellano il suo mondo, dalla nonna che lo ha sempre sostenuto e protetto alla madre fredda e distaccata, dai cugini ai vicini di casa.



Una pièce che parla di identità di genere, di accettazione della diversità, accompagnamento, scoperta di sé e coraggio nell'accoglienza del proprio io. Tematiche quanto mai attuali trattate con delicatezza attraverso i racconti di Vincenzo. Uno spunto di riflessione proprio in avvicinamento al 25 novembre, Giornata Internazionale dell'Eliminazione della Violenza contro le Donne.