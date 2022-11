Calcio C, la Vis Pesaro tessera il centrocampista Mirko Valdifiori

Sport

Rimini

| 15:32 - 12 Novembre 2022

Il centrocampista Mirko Valdifiori.

La Vis Pesaro ha annunciato l'ingaggio del centrocampista romagnolo Mirko Valdifiori, classe 1986. Ecco il comunicato del club.



La Vis Pesaro 1898 accoglie con grande entusiasmo Mirko Valdifiori, centrocampista d’esperienza con oltre 400 partite tra i professionisti alle spalle. Valdifiori ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2022/2023, ed è subito pronto a scendere in campo con i colori biancorossi.

Dopo Cesena e Legnano, Valdifiori trova a Empoli la sua consacrazione. In 7 stagioni colleziona 255 presenze, 4 reti e ben 27 assist, contribuendo alla promozione in Serie A dell’Empoli sotto l’ala di Maurizio Sarri, suo estimatore. Nel 2015 segue l’allenatore toscano al Napoli, passando poi per Torino, Spal e Pescara. Nel curriculum di Valdifiori anche un match con la Nazionale di Antonio Conte contro l’Inghilterra.

Velocità di pensiero, tecnica e intelligenza calcistica sono le sue doti più spiccate. Queste gli permettono di mostrare tutta la qualità anche per calci piazzati e assist, che lo rendono un acquisto preziosissimo per la Vis Pesaro, pronta ad alzare il livello e la competitività.