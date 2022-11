Footgolf, disciplina in crescita: Rimini cerca nuovi praticanti

Sport

Rimini

| 07:39 - 13 Novembre 2022

Rimini Footgolf.



In Italia sta prendendo sempre più piede il Footgolf, disciplina sportiva che si gioca con le regole del golf, ma con i palloni da calcio al posto delle classiche palline da golf, con buche di grandezza adeguata. Niente mazze, ma si usano i calci per andare in buca. E anche a Rimini il Footgolf è un movimento sportivo in crescita. La squadra biancorossa ha infatti conquistato il terzo campionato interregionale Emilia Romagna-Toscana-Marche, distinguendosi sia nelle prove individuali che collettive. Il Rimini Footgolf ora cerca nuovi praticanti: la base è il Rimini Golf di Villa Verucchio, aperto ogni giorno, con un campo a 18 buche omologato per i campionati e un altro a 9 per la pratica. Nel weekend Rimini Footgolf organizza giornate promozionali per avvicinarsi a questa disciplina, che permette di vivere l'attività sportiva all'aria aperta, senza agonismi esasperati. Rimini Footgolf invita gli interessati a prendere contatto per provare questo sport. Ringrazia inoltre gli sponsor: Poliambulatorio Life, Banca Malatestiana, Tecnocacasa di Cesenatico, Casa Facile di Cesena e la Cooperativa Braccianti Riminese.



AUDIO In audio l'intervista a Roberto Tosto del Rimini Footgolf.



INFO Per informazioni è possibile contattare il presidente Cristian Fabbri (347 8076062), Roberto Tosto (338 9696652), Mattia Zerbini (320 4481341). Email: footgolfrimini@libero.it. Altre informazioni: Rimini Footgolf su Facebook.