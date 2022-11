Attualità

Rimini

| 13:22 - 12 Novembre 2022

Lo spreco d'acqua.

Una copiosa perdita di acqua in strada, da dieci giorni, di fronte all'ufficio postale di via Gallina a Rimini. Lo segnala un nostro lettore. "In tempi in cui giustamente ci sono richiami giornalieri a ogni tipo di risparmio, non c'è nessuno che si preoccupa dell'enorme quantità di acqua che va perduta? Perché alla fine tale spreco lo paghiamo noi contribuenti", scrive il nostro lettore.