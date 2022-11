Calcio Eccellenza: Pietracuta sconfitto 3-2 dal Bentivoglio

Sport

Pietracuta di San Leo

| 16:50 - 13 Novembre 2022



Bentivoglio - Pietracuta 3-2



BENTIVOGLIO: Farinella, Bonadin, Cattabriga, Battaglia, Grimandi (20' st Bonenti), Neri, D'Errico, Colle (45' st Boschini), Lipparini (15' st Sansonetti), Fratangelo (10'st Spadaccio), Margotta (3' st Pressato). A disp. Genovese, Baietti, Di Sisto, Mura. All. Galletti.



PIETRACUTA: Leardini, Fabbri Fed. (1' st Contadini), Giannini, Fabbri Fil. (30' st Gregori), Lessi, Masini, Stavola, Zannoni (1' st Fabbri Fr.), Fratti, Tomassini (15' st Bellavista), Evaristi. A disp. Amici, Cobo, Galli, Pavani, Faeti. All. Fregnani.



ARBITRO: Benini di Forlì.

RETI: 8' pt Fratangelo, 3' st Fratti, 5' st Lipparini, 35' st Colle, 50' st Bellavista.

AMMONITI: Grimandi, Stavola, Fabbri Fed., Battaglia, Fratti, Colle, Farinella, Lessi, Fabbri Fr., Sansonetti.

ESPULSO: 43' st Stavola.



BENTIVOGLIO Amara sconfitta per il Pietracuta, nonostante una ripresa ben giocata. I locali passano in vantaggio con Fratangelo, poi a inizio ripresa Fratti colpisce di testa e trova la mano di un difensore. Dal dischetto lo stesso Fratti si fa ipnotizzare dal portiere, ma ribadisce in rete. Due minuti dopo il Pietracuta si fa sorprendere da una ripartenza di Lipparini. Forcing rossoblu, ma a dieci minuti dal termine Colle va a segno ribadendo in rete una respinta di Leardini. All'88' il Pietracuta rimane in dieci per la discussa espulsione di Stavola. Nel recupero Fratti recupera palla e serve Gregori, bravo a inventare l'assist per il tap-in vincente di Bellavista.