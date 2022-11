Calcio Eccellenza: Cattolica subisce il poker dal Progresso (1-4)

Sport

Cattolica

| 16:51 - 13 Novembre 2022



Cattolica - Progresso 1-4



CATTOLICA: Del Prete, Barbini, Giosué (28' st Cuomo), Renzi, Niang, Palumbo (20' st Lo Bianco), Togni, Monetto, Bardeggia, Gambino (22' st Stellato), Maretti (34' pt Casciaro, 13' st Vico). A disp. Stella, Battistoni, D'Andrade, Pantaleoni. All. Zanini.



PROGRESSO: Cheli, Mantovani, Cantelli, Cocchi (31' st Grandini), Hasanaj (33' st Del Mastio), Busi, Laguzzi, Sansò (31' st Diozzi), Carrer (20' st Matta), Selleri, Grazia (31' pt Ghebreselassie). A disp. Gelati, Badiali, Frentoaei, Palmieri. All. Salmi.



ARBITRO: Rossi di Forlì.

RETI: RETI: 10' pt Carrer, 22' pt Cantelli, 47' pt Busi, 2'st Bardeggia, 30' st Ghebreselassie

AMMONITI: Renzi, Cocchi.

ESPULSO: 42' pt Niang.

NOTE: angoli 1-8.



CATTOLICA Pesante sconfitta casalinga per il Cattolica, che dopo dieci minuti è già in svantaggio: Carrer servito da Selleri infila Del Prete di piatto. Al 22' Cantelli raddoppia su corner di Selleri: lasciato libero al vertice dell'area piccola, gira a rete imparabilmente. Il Cattolica rimane in dieci per l'espulsione di Niang e subisce il terzo gol a opera di Busi, che svetta di testa su corner. A inizio ripresa una splendida rete di Bardeggia su punizione dalla lunga distanza salva l'onore dei giallorossi, colpiti ancora alla mezz'ora da Ghebreselassie.