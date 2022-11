Calcio Promozione: Bellaria, pari 2-2 con il Cervia. Torconca corsaro con la Stella (0-1)

Sport

Rimini

| 18:13 - 13 Novembre 2022



Bellaria - Cervia 2-2



BELLARIA: Ramenghi, Alvisi, Fabbri, Fusi, Zanotti, Paganelli, Chiussi F. (30' st Ermeti), Cocco (8' st Boschetti), Marchini (1' st Vitali), Facondini (41' st Donini), Gabrielli. A disp. Barbieri, Pruccoli, Caldari, Mazzarella, Busiello. All. Fusi.

CERVIA: Braggion, Acquafredda, Brando (29' st Fusaroli), Di Gilio, Crastev, Godoli, Ambrosini (18' st Candoli), Ferrani, Baiardi (15' st Asturi), Mancini, Zattini (40' st Ardagnia). A disp. Moretti, Meoni, Muccioli, Merloni, Calandra. All. Ceccarelli.



ARBITRO: Maselli di Bologna.

RETI: 43' pt Ambrosini, 18' st Paganelli, 28' st Zanotti, 42' st Mancini.

AMMONITI: Crastev, Vitali, Candoli.



Sant'Ermete - Misano 0-0



S.ERMETE: Barbanti, Brighi T (65' Brighi A), Severi (87' Sancisi), Braschi, Mazzavillani, Bonifazi, Bento (65' Antonelli), Ponticelli, Pasolini, Fuchi (85' Gacovicaj), Ravaglia (75' Marcaccio). A disp. Caprili, Zammarchi, Pitaro, Di Stasio. All. Mancini.

MISANO: Macri, Giganti, Londero, Travagliati, Biaggi, Sanchez, Nigro (89' Signorini), Cuomo (65' Palestini), Chiusano, Antonelli (88' Necul), Mussoni. A disp. Bartolini, Delbianco, Palestini, Malpassi, Kirilov, Tordi, Pulzoni. All. De Argila



ARBITRO: Cacchi di Cesena



Stella - Torconca 0-1



STELLA: Bascucci, Fabbri (10' st Pivi), Bonucci, Cicchetti, Garcia Rufer, Baffoni, Eusebi (37' st Piastra), Torri (1' st Marconi S.), Medi, Marconi R. (10' st Rossi), Raschi (35' st Salvatori). A disp. Gentili, Bacchini, Antonacci, Tomassini. All. Boldrini.

TORCONCA: Hysa, Maquirriain, Ferraro, Nicolini (10' st Morri), Franca, Fabrizi, Ballaj, Beltrami (10' st Cipiccia), Vucaj, Donnarumma (35' Sinani), Cecchi. A disp. Torrian, Moroni, Orciani, Neri, Rucaj, Novembrini. All. Ricchiuti.



ARBITRO: Vitali di Bologna.

RETI: 12' pt Cecchi,

AMMONITI: Nicolini, Sinani.

ESPULSO: Cicchetti.



Verucchio - Meldola 2-1



VERUCCHIO: Niederwieser, Girometti, Genghini A., Genghini L., Renzi, Colonna, Semprini (7' st Bullini), Sebastiani (16' st Sacco St.), Berluti, Sancisi, Michilli (12' st Indelicato). A disp. Bianchi, Farotti, Celli, Muccioli, Ribezzi, Sacco Si. All. Guerra.

MELDOLA: Canali, Laghi, Dene (26' st Mazzotti), Zanzani, Morgagni (43' st Cignani), Ghetti, Gimelli, Peron, Pellegrino (20' st Conti), Giunchi, Giardini (34' st Anon). A disp. Ceccaroni, Gentili, Gradassi, Ravaioli, Giacomuzzi. All. Ghetti.



ARBITRO: Samaritani di Ravenna.

RETI: 11' st Zanzani, 24' st Berluti, 33' st Bullini.

AMMONITI: Bullini, Berluti, Peron, Dene, Ghetti.