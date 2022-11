Il bassista riminese Michele Fraternali in finale al Tour Music Fest a San Marino

Attualità

Il musicista riminese Michele Fraternali è in finale nella categoria bassisti del Tour Music Fest - The European Music Contest. Il 30enne nato ad Urbino e cresciuto a Novafeltria ha superato le Live Audition e il 25 novembre si esibirà a San Marino. Il musicista è riuscito a colpire la commissione artistica del Tour Music Fest e ad aggiudicarsi un posto nelle fasi Finali del Festival, che si terranno dal 22 al 27 novembre sul Titano, all’interno del Tour Music Fest: Music Meeting & Festival, manifestazione dedicata alla musica emergente e a coloro che vogliono lavorare nel mondo della musica, con oltre 50 eventi gratuiti, 15 Masterclass con i grandi della musica italiana e Internazionale, e tantissimi spettacoli e concerti.

Durante le Finali nazionali del TMF andranno in scena le performance degli artisti finalisti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Michele Fraternali si esibirà davanti ai presidenti di giuria Mogol e Kara Dioguardi, ai rappresentanti Berklee - College of Music e ai massimi esponenti della discografia italiana. Un sogno per tutti i giovani artisti emergenti italiani che per Michele Fraternali è partito dalla prima esibizione a Bologna lo scorso ottobre e adesso avrà l’onere e l’onore di rappresentare la propria città per la categoria artistica Bassisti del Tour Music Fest. Michele Fraternali ha convinto la giuria del Tour Music Fest con il suo talento artistico e la sua determinazione dimostrando una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica ed il suono, qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di vincere i fantastici premi in palio come gli strumenti musicali offerti da Algam Eko e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.